После обработки 80,93% протоколов в Хакасии Коновалов набрал 57,76% голосов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки 80,93% протоколов набирает 57,76% голосов избирателей, против него — 41,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
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