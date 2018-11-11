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19:43 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура Вены подтвердила, что подозревает контрразведчика в шпионаже

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Прокуратура Вены подтвердила, что ведёт расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по подозрению в шпионаже, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

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Источник: РИА Новости

«Прокуратура Вены ведёт расследование в отношении сотрудника этого ведомства из-за шпионажа, но дело ведётся в зарытом режиме, поэтому подробностей я сказать не могу», — сказала собеседница агентства, отказавшись также давать детали касательно страны, в пользу которой сотрудник якобы вёл разведдеятельность. Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщение СМИ.

Ранее в воскресенье газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России. По утверждению издания, дело в отношении контрразведчика ведётся уже на протяжении года.

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В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.

МИД России выразил протест Австрии из-за обвинений в шпионаже
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9 ноября© Ньюстюб
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