Прокуратура Вены подтвердила, что подозревает контрразведчика в шпионаже

Источник: РИА Новости

«Прокуратура Вены ведёт расследование в отношении сотрудника этого ведомства из-за шпионажа, но дело ведётся в зарытом режиме, поэтому подробностей я сказать не могу», — сказала собеседница агентства, отказавшись также давать детали касательно страны, в пользу которой сотрудник якобы вёл разведдеятельность. Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщение СМИ.

Ранее в воскресенье газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России. По утверждению издания, дело в отношении контрразведчика ведётся уже на протяжении года.

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В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.