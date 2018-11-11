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11 ноября, источник: Ведомости

Путин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже

Президенты США и России встретились на рабочем завтраке в Елисейском дворце.

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Источник: AFP 2018

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему удалось пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце. На вопрос журналистов, как прошла беседа, Путин ответил: «Хорошо». На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял большой палец вверх. Ранее этот жест он продемонстрировал, приветствуя Трампа при встрече у Триумфальной арки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Трампа была краткой, конкретные темы, в том числе договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не обсуждались.

«Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было», — сказал пресс-секретарь. Президенты условились увидеться в Аргентине, добавил Песков.
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Лидеры США, России и многих других стран в воскресенье прибыли в Париж, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. После торжественной церемонии у Триумфальной арки мировые лидеры отправились на завтрак в Елисейский дворец, где Путин и Трамп оказались за одним столом.

Изначально планировалось, что президенты России и США проведут в Париже полноценные двусторонние переговоры, но власти Франции попросили их отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание публики и прессы от празднования годовщины окончания войны. В итоге Путин и Трамп условились провести переговоры на полях саммита G-20, который пройдет в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря. Оба президента подтвердили свою готовность к переговорам в столице Аргентины. Ранее Путин и Трамп виделись три раза, но полноценные переговоры были только одни — этим летом в Хельсинки.

Перед началом рабочего завтрака в Париже Путин дал интервью телеканалу RT, текст которого приводится на сайте Кремля. Президент выразил надежду на возобновление полномасштабного переговорного процесса между Россией и США. В частности, Москва готова обсуждать с Вашингтоном его намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил президент.

Это же не мы выходим из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее, даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен.

После завтрака президент России и лидеры других стран отправились на Международный форум мира который работает над предложениями по снижению международной напряженности, сообщается на сайте Кремля. На пленарном заседании форума выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После пленарного заседания форум продолжит работу в рамках секций с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций.

Кроме того, Путин успел в Париже переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильский премьер заявил, что удовлетворен своим разговором с российским президентом. Он назвал его хорошим, содержательным и важным. Детали беседы Нетаньяху не раскрыл.

Путин и Нетаньяху встретились впервые после инцидента с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит в Сирии 17 сентября. На его борту находились 15 военнослужащих, все они погибли. Самолет был сбит системой противовоздушной обороны Сирии. Москва обвинила в случившемся израильские истребители, которые, по версии российских военных, подставили Ил-20 под удар.

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