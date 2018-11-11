Итоговая явка на выборах в ДНР составила 80,1%

Выборы прошли в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая республика», у которой большинство в Народном совете, и «Свободный Донбасс». В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.