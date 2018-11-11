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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Итоговая явка на выборах в ДНР составила 80,1%

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики составила 80,1%, сообщила журналистам глава центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

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Источник: РИА Новости

«На момент закрытия участков явка составила 80,1% ", — сказала Позднякова.

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Выборы прошли в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая республика», у которой большинство в Народном совете, и «Свободный Донбасс». В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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