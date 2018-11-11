Кандидат от КПРФ победил на выборах главы Хакасии

Источник: РИА Новости

По данным ЦИК после обработки всех протоколов, за Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57 процента), против — 72 498 голосов (41,16 процента).

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Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.