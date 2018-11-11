ЦИК не видит нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов в Хакасии
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ — Окончательные итоги голосования подведет избирком Хакасии.
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ — Окончательные итоги голосования подведет избирком Хакасии.
Центризбирком России не располагает информацией о серьезных нарушениях, которые могли бы поставить под сомнение достоверность результатов второго тура выборов главы Хакасии. Об этом заявил в воскресенье ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Что касается ЦИК РФ, то у нас на сегодняшний день нет заявлений, обращений, жалоб, которые бы говорили о том, что было большое количество серьезных нарушений. Те заявления и жалобы, которые поступали, не дают оснований [говорить], что результат выборов может быть отменен или не признан.
Булаев уточнил, что окончательные итоги голосования подведет избирком Хакасии.
Во втором туре выборов главы Хакасии, прошедшем 11 ноября, победу одержал Валентин Коновалов (КПРФ). По результатам обработки 100% протоколов он набрал 57,5% голосов.
Коновалов стал единственным кандидатом на выборах, после того как все его соперники, начиная с врио главы республики Виктора Зимина, сняли свои кандидатуры. Для победы ему необходимо было получить 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Явка, согласно данным на 19:30 по местному времени (15:30 мск), составила 43,3%.