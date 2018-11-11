ЦИК не видит нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов в Хакасии

Что касается ЦИК РФ, то у нас на сегодняшний день нет заявлений, обращений, жалоб, которые бы говорили о том, что было большое количество серьезных нарушений. Те заявления и жалобы, которые поступали, не дают оснований [говорить], что результат выборов может быть отменен или не признан.