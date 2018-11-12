Пасечник назвал выборы в ЛНР историческим событием

«За то, что вы верите в наше будущее. В 2014 году мы определили наш путь, избрали нашу судьбу. Мы решили, что нашу республику мы будем строить в русском мире, с Россией в сердце. Мы решили, что это наш путь и никто не собьет нас с этого пути. Сегодня своей высокой явкой мы подтвердили правильность сделано, но выбора. Сегодня мы голосовали за нашу свободу, независимость и мир на нашей земле», — сказал и.о. главы ЛНР.