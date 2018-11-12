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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Пасечник назвал выборы в ЛНР историческим событием

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Прошедшие в самопровозглашенной Луганской народной республике выборы главы и депутатов народного Совета ЛНР являются историческим событием, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь с главной площади Луганска к жителям республики.

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Источник: РИА Новости
Благодаря вашей поддержке мы стали участниками поистине исторического события. Мы вместе с вами провели демократичные, открытые выборы. С чем я вас и поздравляю.


Итоговая явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 77%, заявила ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Пасечник поблагодарил жителей республики «за активную позицию».

«За то, что вы верите в наше будущее. В 2014 году мы определили наш путь, избрали нашу судьбу. Мы решили, что нашу республику мы будем строить в русском мире, с Россией в сердце. Мы решили, что это наш путь и никто не собьет нас с этого пути. Сегодня своей высокой явкой мы подтвердили правильность сделано, но выбора. Сегодня мы голосовали за нашу свободу, независимость и мир на нашей земле», — сказал и.о. главы ЛНР.

Он подчеркнул, что жители ЛНР строят республику «где власть принадлежит народу».
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«Мы объявим результаты наших выборов и заявим на весь мир, что Донбасс провел открытые, честные выборы, на которых власть избрал народ. Луганская народная республика — это демократичное государство», — заявил Пасечник.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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