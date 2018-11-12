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05:02 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: победившему на выборах главы Хакасии Коновалову будет трудно управлять регионом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ — Политологи отметили также снижение уровня поддержки представителя КПРФ по сравнению с первым туром выборов.

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Источник: РИА "Новости"

Результаты выборов главы Хакасии, на которых победителем стал единственный кандидат — Валентин Коновалов от КПРФ, — свидетельствуют о снизившейся базе его поддержки и делают чрезвычайно сложной для него задачу эффективного управления столь проблемным регионом, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В воскресенье в Хакасии состоялся второй тур выборов главы республики. Коновалов был единственным претендентом на пост, для победы ему достаточно было получить 50% плюс один голос избирателей, принявших участие в голосовании. По итогам обработки 100% протоколов Коновалов набирал 57,57%, против него проголосовали 41,16% избирателей. Согласно данным на 19:30 по местному времени (15:30 мск), явка составила 43,3%.

Снижение поддержки

Политолог из Хакасии Виктор Потуремский отметил снижение поддержки кандидата по сравнению с первым туром выборов.

Если смотреть на динамику поддержки Коновалова с 9 сентября, то она, безусловно, ухудшилась. С 75% [избирателей, поддержавших кандидата], если бы он шел во второй тур, сейчас у него осталось 57% с учетом того, что оппонентов у него не было.
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По оценке директора Центра политического анализа Павла Данилина, Коновалов получил «слабое большинство», «коммунисты с большим трудом преодолели барьер в 50%». «Это самая слабая победа, которую только можно себе представить, кандидат “Против всех” получил самый высокий за всю историю России результат», — добавил он.

Управление регионом — серьезный вызов для победителя

Данилин полагает, что «Коновалов остается один на один с победой, к которой он совершенно не готов». «Не готов своим управленческим талантом, у него нет команды, в Москве с ним не готовы разговаривать, инвесторы не придут в такой регион, Минфин не будет адекватно реагировать на него», — считает эксперт. Он напомнил, что Хакасия находится под внешним управлением Минфина России.

«Регион проблемный, сложный, а коммунисты теперь полностью отвечают за него. И граждане будут теперь спрашивать с него и с КПРФ», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что «ответственность коммунистам теперь не на кого скинуть». Потуремский тоже выразил мнение, что «ситуация будет очень трудная» и что «будет очень нелегко». «Решать проблемы и управлять ситуацией КПРФ не очень готова», — считает эксперт.

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В свою очередь, хакасский политолог Михаил Верхотуров в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, что Коновалов — «неопытный молодой губернатор, руководивший в своей жизни только партийной ячейкой». «Конкретные проекты не были обозначены Коноваловым за время избирательной кампании, никаких проектов он не анонсировал, соответственно, и спрашивать его, по сути, не за что будет <…> Посмотрим за его дальнейшими шагами», — сказал Верхотуров.

О выборах в Хакасии

В воскресенье в Хакасии, спустя почти два месяца после проведения первого тура, состоялся второй тур выборов главы республики. В первом туре выборов Виктор Зимин («Единая Россия»), бывший на момент голосования главой региона, набрал 32,42% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, получившему 44,81%.

Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Затем он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Позднее свои кандидатуры сняли другие участники первого тура Андрей Филягин («Справедливая Россия») и Александр Мяхар (Партия роста). После нескольких переносов второй тур был назначен на 11 ноября.

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