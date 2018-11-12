СМИ рассказали, кто мог дать Австрии данные о «шпионаже» в пользу России

Источник: РИА Новости

Ранее другие австрийские СМИ сообщали, что информацию о возможном шпионаже Австрия получила от немецкой спецслужбы.

Как отмечает газета со ссылкой на свой источник, британцы могли намеренно передать эту информацию австрийскому правительству, чтобы отдалить его от Москвы, поскольку Вена, как отмечает издание, избрала «слишком мягкий курс» общения с Кремлём, что не нравится многим западным странам.

Актуальность предположения о том, что в деле отставного полковника не обошлось без помощи Лондона, обосновывается тем, что «британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами». Упоминая дело Скрипалей, издание отмечает, что Австрия была в роли понимающей Россию страны, «всегда на тормозе» и стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.