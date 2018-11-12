Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
Препараты от давления могут быть вредны
Путин опроверг слова Пескова о случившемся в Париже на завтраке
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
49-летняя беременная Блёданс рассказала, что страдает - СМИ
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Ответ Порошенко на вопрос о не состоявшемся рукопожатии с Трампом
Актриса Юлия Волчкова скончалась в возрасте 44 лет
Трамп подал руку Путину, но проигнорировал Порошенко - СМИ
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла семья - СМИ
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Природные арки в разных уголках мира (фото)
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
12:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, кто мог дать Австрии данные о «шпионаже» в пользу России

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Информацию об отставном австрийском офицере, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, Австрия могла получит от спецслужб Великобритании, утверждает газета Kleine Zeitung со ссылкой на высокопоставленного австрийского офицера.

Наверх
Источник: РИА Новости

Ранее другие австрийские СМИ сообщали, что информацию о возможном шпионаже Австрия получила от немецкой спецслужбы.

Как отмечает газета со ссылкой на свой источник, британцы могли намеренно передать эту информацию австрийскому правительству, чтобы отдалить его от Москвы, поскольку Вена, как отмечает издание, избрала «слишком мягкий курс» общения с Кремлём, что не нравится многим западным странам.

Актуальность предположения о том, что в деле отставного полковника не обошлось без помощи Лондона, обосновывается тем, что «британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами». Упоминая дело Скрипалей, издание отмечает, что Австрия была в роли понимающей Россию страны, «всегда на тормозе» и стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Дело Скрипалей
9 ноябряВеликобритания призывает ЕС к введению санкций против российской разведки
8 ноябряСтудентов МГУ стали учить инфовойнам на примере дела Скрипалей
6 ноябряВ Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали отравленные Скрипали

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.

Следите за развитием темы«Шпионский скандал в Австрии»
 Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться
Европа начала решать 'украинскую проблему РФ': цена — 15 миллиардов
Трамп обсудил ДРСМД и санкции с Путиным, Макроном и Меркель
В России установится аномально холодная погода
Задержанный ФБР журналист из РФ оказался экс-продюсером Зары
ЦБ назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли
Ученые назвали способы продлить жизнь на 10 лет
Соцсети ужаснула отреставрированная мозаика в Нижнем Новгороде
Названы имена, которые чаще всего предлагали для аэропортов РФ
Спорт
«Спартак» обвиняют в договорняке Красно-белые проиграли по делу
Hi-Tech
Распродажа 11.11. Огромные скидки на Aliexpress Невероятная цена.
Авто
Въезд в Россию: скоро только 500 евро (и «Айфон» даже не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Приходько ушла со съемок ток-шоу из-за неудобных вопросов Во время записи украинской передачи между певицей и ведущей завязалась словесная перепалка
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
«Суперженщина»: Регина Тодоренко в преддверии родов села на шпагат Телеведущая восхитила соцсети растяжкой (фото)
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь