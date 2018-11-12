Песков назвал причину роста недоверия между Россией и США

Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности. Мы обеспокоены. Какова будет судьба дальше этого документа (Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД), не понятно. А главное, что будет дальше с этими ракетами во всем мире, тоже не понятно. Поэтому нужно садиться разговаривать.

Говоря о возможности встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» в Аргентине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что каких-либо определенных договоренностей пока нет. «Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег. Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет», — сказал Песков. По его словам, в Москве обратили внимание на информацию в аргентинских источниках о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток. «Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами», — добавил пресс-секретарь президента РФ.