Песков назвал причину роста недоверия между Россией и США
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU —
«Дефицит (доверия — ИФ) только растет день ото дня», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия «1 (ВГТРК).
По его словам, это выражается и в военных маневрах и в других темах.
Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности. Мы обеспокоены. Какова будет судьба дальше этого документа (Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД), не понятно. А главное, что будет дальше с этими ракетами во всем мире, тоже не понятно. Поэтому нужно садиться разговаривать.
Говоря о возможности встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» в Аргентине,
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