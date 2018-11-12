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00:51 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал причину роста недоверия между Россией и США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте дефицита доверия между Россией и США из-за промедления в подготовке встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Источник: РИА "Новости"

«Дефицит (доверия — ИФ) только растет день ото дня», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия «1 (ВГТРК).

По его словам, это выражается и в военных маневрах и в других темах.

Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности. Мы обеспокоены. Какова будет судьба дальше этого документа (Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД), не понятно. А главное, что будет дальше с этими ракетами во всем мире, тоже не понятно. Поэтому нужно садиться разговаривать.
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Говоря о возможности встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» в Аргентине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что каких-либо определенных договоренностей пока нет. «Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег. Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет», — сказал Песков. По его словам, в Москве обратили внимание на информацию в аргентинских источниках о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток. «Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее планировалась встреча президентов в Париже на годовщине окончания Первой мировой войны, однако ее отменили из-за плотного графика Трампа. Тем не менее, Путин сказал, что ему удалось пообщаться с американским коллегой. Они должны провести личную встречу в конце ноября на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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