Россия и США перетягивают всемирную паутину
В ООН представлены конкурирующие резолюции по кибербезопасности.
В ООН представлены конкурирующие резолюции по кибербезопасности.
В минувшую пятницу первый комитет Генассамблеи (ГА) ООН подавляющим большинством голосов одобрил предложенную Россией резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в интернете. Этого Москва добивалась 20 лет. В начале декабря документ будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеи. США и их союзники, однако, российскую инициативу не поддержали и составили альтернативный документ.
Как и предсказывал «Ъ», Россия представила в ООН новую инициативу в сфере кибербезопасности — проект резолюции, содержащей свод правил ответственного поведения государств в интернете и предусматривающей создание нового механизма для его обсуждения. Документ «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» был рассмотрен первым комитетом ГА ООН в конце минувшей недели и одобрен большинством его членов (109 за, 45 против, 16 воздержались). Генеральная ассамблея в полном составе рассмотрит его в начале декабря, но результаты голосования в комитетах и на ГА, как правило, мало чем отличаются друг от друга, поэтому сомневаться в его принятии не приходится. Между тем Россия добивалась этого с 1998 года, когда резолюция с подобным названием была впервые представлена ею на рассмотрение международного сообщества.
Впрочем, ранее ежегодно вносимые Москвой резолюции содержали лишь упоминание о необходимости выработки правил поведения государств в сети. В нынешнем же документе впервые перечислены эти нормы. Как и предсказывал «Ъ», при составлении этого «киберкодекса» российские дипломаты во многом опирались на документ Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от 2015 года «Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности». Однако в итоговую версию эти наработки не вошли, поскольку для ряда стран предложения ШОС оказались неприемлемыми. В правилах ШОС, например, говорилось о недопустимости использования киберсредств для вмешательства в дела государств и их дестабилизации, а также о возможности ограничения прав и свобод пользователей при определенных условиях, в частности «для охраны госбезопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».
В итоге в российскую резолюцию вошли лишь предложения так называемой группы правительственных экспертов ООН в сфере международной информбезопасности. Такой механизм, созданный по инициативе России (в него входили в разное время от 15 до 25 стран), существовал с 2004 по 2017 год и был нацелен как раз на выработку правил поведения государств в сети. Однако в 2017 году участники группы разругались настолько, что с тех пор даже не собирались.
В первом пункте говорится о необходимости соблюдать нормы Устава ООН в
Странам запрещается осуществлять кибератаки в отношении критически важной инфраструктуры друг друга (АЭС, систем управления транспортом и водоснабжения
Резолюция призывает страны «стремиться предупреждать распространение злонамеренных программных и технических средств в сфере
Также в документе отмечается, что власти «должны сотрудничать с частным сектором и организациями гражданского общества в области осуществления правил ответственного поведения государств в информационном пространстве».
Далее же в документе сказано, что в рамках ООН в 2019 году должна быть создана качественно новая группа, которой в течение двух лет предстоит выработать консенсусные рекомендации по реализации перечисленных выше (или уточненных) правил. Однако на сей раз она не должна быть закрытой: Москва предлагает всем желающим присоединиться к ее работе.
Среди проголосовавших против российской резолюции — США и их союзники по НАТО. Вашингтон внес на рассмотрение комитета собственную резолюцию — о «Поощрении ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности». О том, как должны вести себя государства в интернете, в ней сказано в общих словах. Главная цель документа — добиться возобновления работы в 2019 году группы правительственных экспертов ООН. За американскую резолюцию проголосовало 139 стран, 18 воздержались, 11 — в том числе Россия — выступили против.
Российские представители в комитете в ходе голосования упрекнули американских коллег в том, что те продвигают старые идеи, которые показали себя неэффективными и селективными, в то время как Москва предлагает новый и более демократичный подход. Западные же дипломаты обвинили Россию в отходе от наработок группы правительственных экспертов при составлении собственного «киберкодекса».
При этом представители целого ряда стран, поддержавших оба документа, призвали Россию и США перестать политизировать тему кибербезопасности и прийти к консенсусу.
Елена Черненко