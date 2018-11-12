Белый дом рассказал о беседе Трампа с Путиным и другими лидерами в Париже

Источник: РИА Новости

«Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда», — сказала она.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ему удалось побеседовать с Дональдом Трампом в Париже. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент России ответил: «Хорошо».

Мероприятия в Париже

Французская столица в воскресенье принимала глав государств и правительств стран мира в рамках торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Источник в российской делегации ранее сообщил РИА Новости, что рассадка лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена, так что президенты России и США не смогли поговорить.