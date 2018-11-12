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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп обсудил Договор о РСМД и санкции с Путиным, Макроном и Меркель

Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп в ходе мероприятий в Париже побеседовал с российским президентом Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами.

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Источник: AP 2018

«Они обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный Договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.— “Ъ”), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда», — рассказала госпожа Сандерс (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее Владимир Путин подтвердил, что ему удалось пообщаться с американским коллегой. Однако не уточнил, как долго длилась их встреча, какие темы обсуждались. По словам пресс-секретаря господина Путина Дмитрия Пескова, полноценных переговоров не было, президенты «буквально поприветствовали» друг друга «на ногах» во время праздничного обеда.

Изначально предполагалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп, находясь во Франции, проведут двустороннюю встречу, но президент Франции посчитал, что переговоры отвлекли бы внимание от празднования 100-летия окончания войны.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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