Трамп обсудил Договор о РСМД и санкции с Путиным, Макроном и Меркель

«Они обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный Договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.— “Ъ”), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда», — рассказала госпожа Сандерс (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Владимир Путин подтвердил, что ему удалось пообщаться с американским коллегой. Однако не уточнил, как долго длилась их встреча, какие темы обсуждались. По словам
Изначально предполагалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп, находясь во Франции, проведут двустороннюю встречу, но президент Франции посчитал, что переговоры отвлекли бы внимание от празднования 100-летия окончания войны.