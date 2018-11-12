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10:07 (мск), источник: Известия

Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

Опубликованы предварительные результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

В ДНР побеждает врио главы республики Денис Пушилин. После обработки 97,52% бюллетеней он набирает 60,9% голосов избирателей. Возглавляемое им общественное движение «Донецкая Республика» получило 72,74% голосов. За «Свободный Донбасс» свои голоса отдали 23,9% жителей республики.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заручился поддержкой 68,4% избирателей. В республике подсчитано 96% бюллетеней.

11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск. По данным ЦИК, явка в ДНР превысила 80%.

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