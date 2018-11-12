Пушилин лидирует на выборах главы ДНР
Опубликованы предварительные результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.
Опубликованы предварительные результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.
В ДНР побеждает врио главы республики Денис Пушилин. После обработки 97,52% бюллетеней он набирает 60,9% голосов избирателей. Возглавляемое им общественное движение «Донецкая Республика» получило 72,74% голосов. За «Свободный Донбасс» свои голоса отдали 23,9% жителей республики.
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заручился поддержкой 68,4% избирателей. В республике подсчитано 96% бюллетеней.
11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск. По данным ЦИК, явка в ДНР превысила 80%.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.