Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

В ДНР побеждает врио главы республики Денис Пушилин. После обработки 97,52% бюллетеней он набирает 60,9% голосов избирателей. Возглавляемое им общественное движение «Донецкая Республика» получило 72,74% голосов. За «Свободный Донбасс» свои голоса отдали 23,9% жителей республики.

11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск. По данным ЦИК, явка в ДНР превысила 80%.