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12:42 (мск), источник: BFM.ru

Финляндия заподозрила Россию в причастности к нарушению работы GPS

Проблемы возникли во время учений НАТО. Как заявили в правительстве Финляндии, сбои затронули военную технику, а также гражданскую авиацию.

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Источник: AFP 2018

Финляндия заподозрила Россию во вмешательстве в работу GPS. Проблемы со спутниковой навигацией возникли во время учений НАТО, сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

«С технологической точки зрения, создать помехи в радиосигнале довольно просто. Возможно, за этим стояла Россия», — заявил глава финского правительства в интервью Yle. По его словам, сбои затронули не только военную технику, но и гражданскую авиацию.

Проблемы в работе GPS подтвердили в норвежской авиакомпании Widerое. Сипиля подчеркнул, что подобные инциденты не шутка, поскольку под угрозу была поставлена безопасность обычных граждан. Хельсинки проведет расследование.

Могли ли российские военные действительно воспринять учения НАТО у границ России как повод провести собственные учения — по созданию помех работе GPS? Рассуждает военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин: «Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые прерывают связь летательных аппаратов в обмене GPS, чтобы они потеряли ориентацию в пространстве и не наносили свои удары ракетные по нашим позициям. У нас есть такие комплексы, как “Самарканд”, и другие; да и у американцев есть такие, которые могут сделать что-то подобное».

Я не исключаю, что это могли сделать и на американском авианосце «Гарри Трумэн», который находился в Швеции в это время. Это мог сделать кто угодно. Я понимаю, что сегодня во всем всегда виновата Россия, но требуются доказательства.
Виктор Литовкин
военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи. «Существуют технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства», — отметил он.

В конце октября сбои в работе GPS были зафиксированы также в Норвегии — в первый же день учений НАТО Trident Juncture. Об аналогичных инцидентах в Осло сообщали во время российских учений «Запад-2017». Москва причастность к созданию помех GPS не признавала.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

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