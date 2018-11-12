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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Пасечник победил на выборах главы ЛНР с 68,3% голосов

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник победил на выборах главы ЛНР, сообщила председатель республиканского ЦИК Елена Кравченко.

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Источник: РИА Новости

Пасечник набрал 68,3 процента голосов избирателей. На пост главы республики претендовали четыре кандидата.

Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Луганщине» лидирует на выборах в парламент ЛНР, набирая 74,12% голосов. По данным республиканского ЦИК, за «Луганский экономический союз» проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный совет войдут 50 депутатов.

На выборах главы ДНР побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов избирателей. Роман Храменков набрал 14,1%, Владимир Медведев — 6,4%, Елена Шишкина — 9,2%, Роман Евстифеев — 7,8%.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Порога явки на них не было. По оценкам наблюдателей, выборы носили демократический и открытый характер.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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