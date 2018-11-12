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15:02 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия договорилась с Россией о новом кредите

Он пойдет только на рефинансирование ее основного долга.

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Источник: РИА "Новости"

Белоруссия и Россия договорились о российском государственном кредите на 2019 год, сообщил сегодня министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Все в порядке, все решения приняты. Вопрос теперь остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год», — передало слова Ермоловича белорусское агентство «Белта». «Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей», — отметил он.

На середину мая 2018 года задолженность Белоруссии по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. В январе — августе Белоруссия заняла $613,9 млн у правительства России и российских банков, а погасила $281,8 млн российских займов. Сумма внешнего госдолга страны на 1 сентября оставалась на уровне $16,6 млрд, как в конце 2017 года, однако за 2017 год Белоруссия нарастила внешние заимствования почти на четверть (22,6%).

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В августе агентство Reuters написало, что Россия не только передвинула на 2019 год кредит Белоруссии на $1 млрд, но и заблокировала перечисление двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $400 млн, а также приостановила выплаты по схеме «перетаможки» (реэкспорта) нефти. Схема сводится к тому, что Минск может реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в собственный бюджет. Источник агентства в российском правительстве говорил, что в Кремле недовольны тем, что от преференций соседней стране страдает российский бюджет. Российский минфин сообщил, что перечисление кредитов не блокировалось.

В сентябре в Сочи прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам Лукашенко заявил, что Россия может предоставить Белоруссии в долг $1 млрд. «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — заявил тогда Лукашенко. Позднее Россия перечислила Белоруссии недоплаченные $263 млн по схеме «перетаможки» нефти.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов сказал, что Россия в 2019 году готова предоставить Белоруссии кредит на $630 млн, но только для рефинансирования основного долга перед Россией. Он уточнил, что Белоруссия запрашивала $1 млрд, однако эта сумма включала все долги перед Россией и по кредиту ЕФСР на $2 млрд. «Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед Россией», — добавил министр.

В сентябре 2017 года Белоруссия получила от России десятилетний государственный кредит в российских рублях на $700 млн. Он также предназначался для погашения ранее выданных Россией кредитов.

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