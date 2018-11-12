На мероприятии во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона

Источник: AP 2018

В субботу Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон посетили коммуну Ретонд (департамент Уаза), где 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие. Лидеры уделили несколько минут для общения с собравшейся публикой.

Как видно на видеозаписи встречи, опубликованной телеканалом BFMTV, активнее всех проявила себя пожилая дама, которая поздоровалась с Макроном, эмоционально назвав рукопожатие с президентом республики «фантастикой». Затем женщина обратилась к стоящей рядом Меркель. «Это вы мадам Макрон?», — спросила она. «Канцлер Германии», — ответила Меркель по-немецки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DLuPPm8UuNM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.