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16:56 (мск), источник: РИА Новости

Пушилин набрал 60,85% голосов на выборах главы ДНР

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин побеждает на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 60,85% голосов, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 100% протоколов.

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Источник: РИА Новости

«На 13.00 мск были обработаны 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,5%, Пушилин Денис Владимирович — 60,85%, Храменков Роман Александрович — 14,2%, Шишкина Елена Николаевна — 9,3%», — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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