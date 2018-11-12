Пушилин набрал 60,85% голосов на выборах главы ДНР

Источник: РИА Новости

«На 13.00 мск были обработаны 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,5%, Пушилин Денис Владимирович — 60,85%, Храменков Роман Александрович — 14,2%, Шишкина Елена Николаевна — 9,3%», — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.