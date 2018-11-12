Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 пород черных кошек
Армейский «Ламбо» и «Мерседес» шпиона: что общего у этих машин
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Ефремов ответил на идею лишить его звания заслуженного артиста
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Вылетевший из Парижа самолет с 280 людьми экстренно сел в РФ
Актриса Юлия Волчкова скончалась в возрасте 44 лет
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла вся семья - СМИ
Врач пожелала “сдохнуть” пришедшей без записи
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Вещи, которые не надо делать перед зимой на даче
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
14Умер Николай Караченцов
14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Северной Корее нашли тайные ракетные полигоны

В Северной Корее обнаружены 13 тайных ракетных баз. Об этом говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, сообщает Reuters.

Наверх

Как предполагается, всего в стране действует около 20 секретных баз. По словам эксперта центра Джозефа Бермудеса, несмотря на ведущиеся с США переговоры, власти КНДР поддерживают объекты в рабочем состоянии. На них также проводятся незначительные работы по улучшению инфраструктуры.

Базы расположены в отдаленных горных районах, говорится в документе. На них могут находиться баллистические ракеты разной дальности. Самая крупная из них, предположительно, может достигнуть территории США. Как отмечает Бермудес, на объектах нет пусковых установок. «В то же время, ракеты могут быть запущены с баз в случае чрезвычайной ситуации», — пишет он.

В частности, база Сакканмоль, находящаяся недалеко от южнокорейской границы, выглядит действующей и хорошо подготовленной к работе.

12 ноября газета The New York Times опубликовала снимок со спутника, на котором, предположительно, запечатлена Сакканмоль. Как пишет издание, американская разведка обнаружила 16 тайных объектов на территории КНДР.

Читайте также
«Иомиури»: Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов КНДР

Пхеньян ранее официально не заявлял о существовании найденных баз, отмечает Reuters. Однако, по словам аналитиков, учет всех ядерных объектов — важная часть программы денуклеаризации.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15». В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

Справка
В чем суть северокорейского кризиса? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР и ее ядерного оружия.
 Стало известно, о чем говорили Путин и Трамп
Учительница назвала школьницу приемной. Видео
Путин заявил о необходимости ограничить сверхприбыль нефтяников
Спутник показал масштабы пожаров в Калифорнии (фото)
На мероприятии во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона
В Австралии арестовали женщину, подкладывавшую иголки в клубнику
В России установится аномально холодная погода
Бездомный нашел аппликацию, оцененную в несколько тысяч долларов
Футболист избил журналиста за критику
Спорт
Олег Кононов возглавил московский «Спартак» Соглашение с 52-летним тренером рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий контракта по итогам нынешнего
Hi-Tech
Распродажа 11.11. Огромные скидки на Aliexpress Невероятная цена.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
В каких домах предпочитают покупать квартиры россияне
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Популярные темы на «Детях»
Дочь рано начала половую жизнь 357
Воспитание мальчиков и девочек. Разница. 198
Салаты 170
интернет 161
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь