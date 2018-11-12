FT сообщила о провале антироссийских санкций США

«Возможно, самым опасным аспектом российской системы противоракетной обороны C-400 “Триумф” является тот ущерб, который он нанес на влияние антироссийских санкций Вашингтона и усилия США по изоляции России от остального мира», — отмечает автор статьи.

FT отмечает, что Россия заручилась поддержкой Китая, развивает связи с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Ираном. Европейские лидеры продолжают посещать Кремль, компании из ЕС не отказываются от сотрудничества с Россией, а поставки газа в Европу только растут. Издание обращает внимание на то, что британская BP, несмотря на санкции, остается крупнейшим инвестором «Роснефти», французская Total купила 10-ю долю в «Арктик-СПГ-2», а немецкий Daimler строит завод под Москвой.