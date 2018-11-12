Пушилин победил на выборах главы ДНР
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Врио руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин одержал победу на выборах главы ДНР по результатам подсчета 100% бюллетеней, заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.
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