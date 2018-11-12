Пушилин победил на выборах главы ДНР

«Обработано 100% бюллетеней по состоянию на 13:00. Результаты голосования распределились следующим образом: Евстифеев Роман — 7,75%, Медведев Владимир — 6,05%, Пушилин Денис — 60,85%, Храменков — 14,2%, Шишкина Елена — 9,3%. Недействительных бюллетеней — 1,6%», — сказала она.