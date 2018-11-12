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17:31 (мск), источник: Интерфакс

Пушилин победил на выборах главы ДНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Врио руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин одержал победу на выборах главы ДНР по результатам подсчета 100% бюллетеней, заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

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«Обработано 100% бюллетеней по состоянию на 13:00. Результаты голосования распределились следующим образом: Евстифеев Роман — 7,75%, Медведев Владимир — 6,05%, Пушилин Денис — 60,85%, Храменков — 14,2%, Шишкина Елена — 9,3%. Недействительных бюллетеней — 1,6%», — сказала она.

По ее словам, на парламентских выборах 72,5% набирает общественное движение «Донецкая Республика», «Свободный Донбасс» набирает 26,0%.

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