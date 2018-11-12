Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 доказательств, что собака вам доверяет
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
Ученые предложили способ худеть без диет и упражнений
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
В Париже Трамп отказался здороваться с Порошенко (видео)
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Врач рассказал, почему опасно засыпать не с 11 вечера до 2 ночи
Иностранец после жизни в Петербурге: «Как деревня»
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла вся семья - СМИ
Врач пожелала “сдохнуть” пришедшей без записи
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на граждан

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить, действительно ли налоговая нагрузка на граждан растет.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России.— “Ъ”) Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», — сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по РИА Новости"). Он поручил провести анализ налоговой нагрузки по отраслям и по регионам.

Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни.
Владимир Путин
президент России

Напомним, с 1 января 2019 года в НДС в России вырастет с 18 до 20%. Критики такого решения отмечали, что бизнес переложит эти расходы на покупателей, поэтому за повышение ставки налога заплатят граждане. Кроме того, в октябре Госдума одобрила введение эксперимента по обложению налогом самозанятых. Он также начнет действовать с 1 января 2019 года.

Читайте также:

Единый налоговый платеж: когда станет доступен россиянам
Во время загрузки произошла ошибка.
3 ноября© Ньюстюб
 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Павлюченко зарекся смотреть игры сборной РФ с участием бразильца
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
FT сообщила о провале антироссийских санкций США
Как проходили легендарные пиры Ивана Грозного
Путин заявил о необходимости ограничить сверхприбыль нефтяников
В России установится аномально холодная погода
Спорт
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак» Соглашение со специалистом рассчитано до конца следующего сезона. Исполнявший обязанности главного тренера Рауль Рианчо покидает десятикратных чемпионов России
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию, Беларусь или Казахстан на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Популярные темы на «Детях»
Дочь рано начала половую жизнь 387
Воспитание мальчиков и девочек. Разница. 237
Салаты 176
интернет 173
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь