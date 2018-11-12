Путин поручил Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на граждан

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России.— “Ъ”) Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», — сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по РИА Новости"). Он поручил провести анализ налоговой нагрузки по отраслям и по регионам.