Путин поручил Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на граждан
Президент России Владимир Путин поручил
Президент России Владимир Путин поручил
«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России.— “Ъ”) Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», — сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по РИА Новости"). Он поручил провести анализ налоговой нагрузки по отраслям и по регионам.
Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни.
Напомним, с 1 января 2019 года в НДС в России вырастет с 18 до 20%. Критики такого решения отмечали, что бизнес переложит эти расходы на покупателей, поэтому за повышение ставки налога заплатят граждане. Кроме того, в октябре Госдума одобрила введение эксперимента по обложению налогом самозанятых. Он также начнет действовать с 1 января 2019 года.
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