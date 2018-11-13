Кремль переадресовал Минобороны вопрос о сбоях в работе GPS на учениях НАТО

«Нам ничего неизвестно, что РФ может иметь какое-то отношение к работе систем GPS», — сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Об этом нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны», — добавил он.

При этом он отметил: «Существует тенденция обвинять РФ во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований».

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу GPS.

«Мы должны исходить из тех же позиций, как и в случае с нарушением воздушного пространства. Когда подобное фиксируется, то на ситуацию реагируют согласно протоколу. Это не шутки. Под угрозой оказалась воздушная безопасность обычных людей», — сказал премьер.

По словам Сипиля, «целью вмешательства была демонстрация способности к подобным действиям».

9 ноября портал Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Финские военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Кроме того, Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались.

Согласно информации норвежских властей, вмешательство проводилось со стороны России.