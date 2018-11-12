Кремль «относится с пониманием» к выборам в ЛНР и ДНР

«Минские соглашения не реализуются украинской стороной. Конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности, скажем так, возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, (выполнения) социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна», — подчеркнул господин Песков. Он уточнил, что ему не известно о том, планирует ли российский президент поздравлять победивших на выборах в ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы ДНР победил Денис Пушилин с результатом 60,85%. Возглавляемое им движение «Донецкая республика» проходит в парламент с 72,5% голосов. В ЛНР с результатом в 68,3% победил Леонид Пасечник. Возглавляемое им движение «Мир Луганщине» лидирует с 74,12%.
На Украине в связи с организацией избирательного процесса возбуждено уголовное дело. ЕС и НАТО выборы в Донбассе не признают. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы в Донбассе подрывают суверенитет Украины.
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