Кремль «относится с пониманием» к выборам в ЛНР и ДНР

«Минские соглашения не реализуются украинской стороной. Конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности, скажем так, возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, (выполнения) социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна», — подчеркнул господин Песков. Он уточнил, что ему не известно о том, планирует ли российский президент поздравлять победивших на выборах в ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.