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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль «относится с пониманием» к выборам в ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «относятся с пониманием» к факту проведения выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. Он подчеркнул, что «речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго».

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Источник: РИА "Новости"

«Минские соглашения не реализуются украинской стороной. Конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности, скажем так, возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, (выполнения) социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна», — подчеркнул господин Песков. Он уточнил, что ему не известно о том, планирует ли российский президент поздравлять победивших на выборах в ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы ДНР победил Денис Пушилин с результатом 60,85%. Возглавляемое им движение «Донецкая республика» проходит в парламент с 72,5% голосов. В ЛНР с результатом в 68,3% победил Леонид Пасечник. Возглавляемое им движение «Мир Луганщине» лидирует с 74,12%.

На Украине в связи с организацией избирательного процесса возбуждено уголовное дело. ЕС и НАТО выборы в Донбассе не признают. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы в Донбассе подрывают суверенитет Украины.

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