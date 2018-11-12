США пообещали России больше санкций после выборов в Донбассе

По ее словам, эти республики следует распустить, так как им нет места в рамках минских договоренностей. Представитель Госдепа также добавила, что США будут вводить санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.