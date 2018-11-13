Менять асфальт в России разрешили в плохую погоду

Источник: Известия

В документе, с которым ознакомились «Известия», собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что рекомендации помогут строителям избежать ошибок.

В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.