Минобороны засекретит личные данные военнослужащих

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Согласно Положению об обработке персональных данных в Вооруженных силах, персональные данные военнослужащих будут засекречены. Разрешение на доступ к ним будет давать лично командир части.

При этом получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. При этом каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.