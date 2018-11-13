Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
Нужно ли есть хлеб
Как именно недосып сказывается на твоей коже и волосах
7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
В Париже Трамп отказался здороваться с Порошенко (видео)
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Сбросил 40 кг: актер Семчев стремительно теряет вес - фото
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Художник сделал Нефертити красавицей с обложек журналов
Тимати стал моделью ради своей девушки
Трамп не подал руки: лицо Порошенко - СМИ
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла семья - СМИ
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Вещи, которые не надо делать перед зимой на даче
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
12Наводнение на Кубани
00:33 (мск), источник: Известия

Минобороны засекретит личные данные военнослужащих

Доступ к персональным данным военных будет ужесточен. Минобороны подготовило соответствующее положение о приравнивании этой информации к гостайне, которое начнет действовать с 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в военном ведомстве.

Наверх
Источник: Известия

Согласно Положению об обработке персональных данных в Вооруженных силах, персональные данные военнослужащих будут засекречены. Разрешение на доступ к ним будет давать лично командир части.

При этом получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. При этом каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.

На сегодня далеко не на всех личных делах военнослужащих стоит гриф «Секретно». Были случаи, когда контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные оказывались в базах микрокредитных организаций, коллекторских агентств и других структур.

Минобороны показало удары новейших российских ракет
Во время загрузки произошла ошибка.
26 сентября© Ньюстюб
 Заговорили Донбассом: в ДНР и ЛНР выбирали лидеров
Стращай, оружие: что показали в Чжухае
Путин поручил Медведеву проверить налоговую нагрузку россиян
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск рака
Банки обяжут предупреждать должников о коллекторах по SMS
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
В России установится аномально холодная погода
Спорт
Ари — о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами Форвард «Краснодара», забивший 6 голов в 8 матчах чемпионата, был экстренно вызван в сборную России перед играми с Германией и Швецией
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто На специализированных сайтах появилось множество объявлений, авторы которых предлагают свои авто как передвижной баннер
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Дети
Дочери Алсу покорили публику выступлением на концерте Микелла и Сафина приняли участие в новом шоу певицы
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь