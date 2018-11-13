Чубайс предупредил о возможности отставания России от Греции, Казахстана и Турции

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5−2,0 (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — сообщил он в интервью журналу «Сноб».

«И не только от Европы или Штатов: через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем “уложить” себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — сказал господин Чубайс.