Чубайс предупредил о возможности отставания России от Греции, Казахстана и Турции
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс не исключил такого развития событий, когда Россия может начать отставать от Греции, Казахстана и Турции.
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс не исключил такого развития событий, когда Россия может начать отставать от Греции, Казахстана и Турции.
«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5−2,0 (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — сообщил он в интервью журналу «Сноб».
«И не только от Европы или Штатов: через