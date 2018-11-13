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12:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Со спутниками не всем по пути

К связям OneWeb с Россией возникли вопросы.

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Источник: РИА "Новости"

Как выяснил «Ъ», признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, «Роскосмос» рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель «Союз» и, по сведениям «Ъ», была готова заключить еще одну сделку как минимум на пять ракет «Протон», что оказало бы существенную поддержку Центру имени Хруничева. Окончательное решение о судьбе OneWeb в России, по данным «Ъ», может быть принято руководством страны до конца года.

О позиции ФСБ относительно проекта OneWeb стало известно 24 октября, когда представитель службы заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ». Он добавил, что единственным способом «противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет является ограничение их использования на территории РФ» (цитата по Reuters). В «Роскосмосе» и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, от комментариев «Ъ» отказались, получить комментарий ФСБ не удалось.

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Проект OneWeb основал бывший менеджер Google Грег Уайлер. На орбите планируется создать сеть из 882 малых космических аппаратов (вес каждого — около 150 кг, стоимость — примерно $500 тыс.), которые должны обеспечивать высокоскоростной (до 10 терабит в секунду) доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank.


В 2017 году было создано совместное предприятие ООО «УанВэб» (40% принадлежит компании «Гонец», 60% — OneWeb Holding Limited). Тогда планировалось, что «Гонец» будет продавать потребителям ресурсы сети OneWeb на территории России, а «Роскосмос» до 2021 года осуществит запуски одноименных спутников на ракетах семейства «Союз» с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).

Всего OneWeb законтрактовал 21 «Союз» общей стоимостью свыше $1 млрд, что стало самым крупным коммерческим заказом на российские пусковые услуги. Первая из этих ракет должна доставить с Куру на орбиту связку из десяти аппаратов уже 15 февраля 2019 года.
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По словам двух федеральных чиновников, разногласия между ведомствами относительно проекта длятся уже более года и прийти к консенсусу пока не удалось. Ситуация обостряется тем, что OneWeb сможет функционировать на территории России и без ее непосредственного участия, продолжает собеседник «Ъ»: архитектура системы устроена без межспутникового канала, передача данных ведется через наземные станции. Если проекту будет дан зеленый свет, то такие станции могли бы появиться в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах.

Если проект будет закрыт, то для покрытия территории России OneWeb хватит станций, расположенных в Казахстане, Италии, Норвегии и США.

«В таком случае возникнет критическая проблема с работой СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий.— “Ъ”), мы просто не сможем контролировать сеть», — признается собеседник «Ъ», уточняя, что после развертывания системы на орбите над Россией единомоментно будет находиться порядка 100 аппаратов OneWeb. «Разговор идет простой: либо мы контролируем ситуацию на партнерских правах, либо мы ее не контролируем вовсе», — подтверждает источник «Ъ» в отрасли. По словам собеседника «Ъ», для работы OneWeb нужно также разрешение ГКРЧ, но его позиция схожа с позицией ФСБ, так что ждать положительного результата здесь не приходится.

Позиция силовиков ставит «Роскосмос» в крайне сложное положение, говорят высокопоставленные федеральные чиновники. Во-первых, непонятно, как осуществлять запуск спутников, признанных угрозой нацбезопасности, с Байконура и Восточного — подобных прецедентов ранее не было.
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Во-вторых, ракеты «Союз-СТ», используемые для запуска OneWeb с Куру, конструктивно отличаются от «Союза-2.1а» и просто так заменить носители не получится. В-третьих, с этим проектом были связаны надежды на еще один коммерческий контракт: на этот раз уже на ракеты «Протон» по схеме 5+8 (пять твердых и восемь в опционе). По сведениям «Ъ», это дало бы ее изготовителю — Центру имени Хруничева — не только загрузку на 2,5 года, но и от $300 до $800 млн прибыли. Для предприятия, чей суммарный долг превышает 100 млрд руб., это было бы огромной помощью, но в случае отказа от сотрудничества шансы на подписание соглашения сводятся к нулю. «Роскосмосу» были интересны технологии создания малых космических аппаратов, которые можно было бы локализовать для использования в собственных проектах, но без полноформатного партнерства ими делиться никто не будет, говорит источник «Ъ» в отрасли.

Кроме того, удар будет нанесен по репутации России как надежного партнера в космической сфере, резюмирует собеседник «Ъ»: «Тот же Илон Маск этим обязательно воспользуется».

По информации собеседников «Ъ», за реализацию проекта OneWeb выступают как ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, так и «Роскосмос». Они утверждают, что вопрос по OneWeb несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе системы им будет принято не ранее декабря.

Иван Синергиев

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