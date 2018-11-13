Со спутниками не всем по пути

Источник: РИА "Новости"

Как выяснил «Ъ», признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, «Роскосмос» рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель «Союз» и, по сведениям «Ъ», была готова заключить еще одну сделку как минимум на пять ракет «Протон», что оказало бы существенную поддержку Центру имени Хруничева. Окончательное решение о судьбе OneWeb в России, по данным «Ъ», может быть принято руководством страны до конца года.

О позиции ФСБ относительно проекта OneWeb стало известно 24 октября, когда представитель службы заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ». Он добавил, что единственным способом «противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет является ограничение их использования на территории РФ» (цитата по Reuters). В «Роскосмосе» и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, от комментариев «Ъ» отказались, получить комментарий ФСБ не удалось.

Новость Как разминировать космос

Проект OneWeb основал бывший менеджер Google Грег Уайлер. На орбите планируется создать сеть из 882 малых космических аппаратов (вес каждого — около 150 кг, стоимость — примерно $500 тыс.), которые должны обеспечивать высокоскоростной (до 10 терабит в секунду) доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank.



В 2017 году было создано совместное предприятие ООО «УанВэб» (40% принадлежит компании «Гонец», 60% — OneWeb Holding Limited). Тогда планировалось, что «Гонец» будет продавать потребителям ресурсы сети OneWeb на территории России, а «Роскосмос» до 2021 года осуществит запуски одноименных спутников на ракетах семейства «Союз» с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).

Всего OneWeb законтрактовал 21 «Союз» общей стоимостью свыше $1 млрд, что стало самым крупным коммерческим заказом на российские пусковые услуги. Первая из этих ракет должна доставить с Куру на орбиту связку из десяти аппаратов уже 15 февраля 2019 года.

По словам двух федеральных чиновников, разногласия между ведомствами относительно проекта длятся уже более года и прийти к консенсусу пока не удалось. Ситуация обостряется тем, что OneWeb сможет функционировать на территории России и без ее непосредственного участия, продолжает собеседник «Ъ»: архитектура системы устроена без межспутникового канала, передача данных ведется через наземные станции. Если проекту будет дан зеленый свет, то такие станции могли бы появиться в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах.

Если проект будет закрыт, то для покрытия территории России OneWeb хватит станций, расположенных в Казахстане, Италии, Норвегии и США.

«В таком случае возникнет критическая проблема с работой СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий.— “Ъ”), мы просто не сможем контролировать сеть», — признается собеседник «Ъ», уточняя, что после развертывания системы на орбите над Россией единомоментно будет находиться порядка 100 аппаратов OneWeb. «Разговор идет простой: либо мы контролируем ситуацию на партнерских правах, либо мы ее не контролируем вовсе», — подтверждает источник «Ъ» в отрасли. По словам собеседника «Ъ», для работы OneWeb нужно также разрешение ГКРЧ, но его позиция схожа с позицией ФСБ, так что ждать положительного результата здесь не приходится.

Позиция силовиков ставит «Роскосмос» в крайне сложное положение, говорят высокопоставленные федеральные чиновники. Во-первых, непонятно, как осуществлять запуск спутников, признанных угрозой нацбезопасности, с Байконура и Восточного — подобных прецедентов ранее не было.

Во-вторых, ракеты «Союз-СТ», используемые для запуска OneWeb с Куру, конструктивно отличаются от «Союза-2.1а» и просто так заменить носители не получится. В-третьих, с этим проектом были связаны надежды на еще один коммерческий контракт: на этот раз уже на ракеты «Протон» по схеме 5+8 (пять твердых и восемь в опционе). По сведениям «Ъ», это дало бы ее изготовителю — Центру имени Хруничева — не только загрузку на 2,5 года, но и от $300 до $800 млн прибыли. Для предприятия, чей суммарный долг превышает 100 млрд руб., это было бы огромной помощью, но в случае отказа от сотрудничества шансы на подписание соглашения сводятся к нулю. «Роскосмосу» были интересны технологии создания малых космических аппаратов, которые можно было бы локализовать для использования в собственных проектах, но без полноформатного партнерства ими делиться никто не будет, говорит источник «Ъ» в отрасли.

Кроме того, удар будет нанесен по репутации России как надежного партнера в космической сфере, резюмирует собеседник «Ъ»: «Тот же Илон Маск этим обязательно воспользуется».

По информации собеседников «Ъ», за реализацию проекта OneWeb выступают как ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, так и «Роскосмос». Они утверждают, что вопрос по OneWeb несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе системы им будет принято не ранее декабря.



Иван Синергиев