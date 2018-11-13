Со спутниками не всем по пути
К связям OneWeb с Россией возникли вопросы.
К связям OneWeb с Россией возникли вопросы.
Как выяснил «Ъ», признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, «Роскосмос» рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21
О позиции ФСБ относительно проекта OneWeb стало известно 24 октября, когда представитель службы заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ». Он добавил, что единственным способом «противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет является ограничение их использования на территории РФ» (цитата по Reuters). В «Роскосмосе» и аппарате
Проект OneWeb основал бывший менеджер Google Грег Уайлер. На орбите планируется создать сеть из 882 малых космических аппаратов (вес каждого — около 150 кг, стоимость — примерно $500 тыс.), которые должны обеспечивать высокоскоростной (до 10 терабит в секунду) доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti,
В 2017 году было создано совместное предприятие ООО «УанВэб» (40% принадлежит компании «Гонец», 60% — OneWeb Holding Limited). Тогда планировалось, что «Гонец» будет продавать потребителям ресурсы сети OneWeb на территории России, а «Роскосмос» до 2021 года осуществит запуски одноименных спутников на ракетах семейства «Союз» с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).
По словам двух федеральных чиновников, разногласия между ведомствами относительно проекта длятся уже более года и прийти к консенсусу пока не удалось. Ситуация обостряется тем, что OneWeb сможет функционировать на территории России и без ее непосредственного участия, продолжает собеседник «Ъ»: архитектура системы устроена без межспутникового канала, передача данных ведется через наземные станции. Если проекту будет дан зеленый свет, то такие станции могли бы появиться в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах.
«В таком случае возникнет критическая проблема с работой СОРМ (система
По информации собеседников «Ъ», за реализацию проекта OneWeb выступают как ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, так и «Роскосмос». Они утверждают, что вопрос по OneWeb несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе системы им будет принято не ранее декабря.
Иван Синергиев
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