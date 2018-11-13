НАТО сбивают с пути

Источник: Intrepid TV

Россия отрицает причастность к атакам на системы GPS на севере Финляндии и в Норвегии, которые якобы имели место в период активной фазы учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). С таким заявлением выступил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем ранее финские власти рассказали: во время учений, проходивших с 25 октября по 7 ноября, были зафиксированы атаки на системы навигации, что осложнило работу военной техники и гражданской авиации. И заверили: после завершения расследования, в рамках которого главным подозреваемым считается РФ, обязательно «последует реакция».

«Не могу точно сказать, когда расследование завершится и будет представлен отчет, но глава МИД Тимо Сойни пообещал сделать это как можно скорее», — заявил вчера представитель финского внешнеполитического ведомства Веса Хяккинен. Речь шла о разбирательстве по поводу информации о намеренном создании помех сигналам GPS на севере страны во время учений НАТО Trident Juncture.



В атаках подозревают Россию. Первые обвинения прозвучали еще 9 ноября, тогда Тимо Сойни пообещал в скором времени представить доклад, в котором говорится, что Россия могла неоднократно создавать помехи для GPS на севере страны. Центр аэронавигации Финляндии предупреждал летчиков о том, что «сигнал GPS был ненадежным» 6—7 ноября .



К обвинениям присоединилась и Норвегия, заявившая, что в начале активной фазы учений НАТО в конце октября фиксировала нарушения в работе GPS. Помехи затруднили полеты военных самолетов, передвижение военной техники, а также координацию и перемещение войск.

Помимо этого они затронули гражданскую авиацию. Как рассказали представители норвежской авиакомпании Wideroe изданию The Barents Observer, их пилоты сообщали о потере сигналов GPS при полете в аэропорты северной Норвегии и Финляндии. Норвежская авиакомпания Avinor распространила среди пилотов предупреждения о перебоях в навигационных сигналов.

«Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия», — заявил глава финского правительства Юха Сипиля в эфире телекомпании Yle, рассказывая, что Финляндия зафиксировала намеренное нарушение работы GPS во время учений Trident Juncture. Премьер-министр при этом сделал оговорку, что расследование еще не завершено и пока нельзя сказать, откуда осуществлялись атаки. Он предупредил, что инцидент расценивается как «нарушение воздушного пространства» Финляндии и что за расследованием «последует реакция».

«Это не шутки. Под угрозой оказалась воздушная безопасность обычных людей», — возмутился господин Сипиля.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS», — парировал вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах» и «как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований».



Конфликт вокруг сигналов GPS связан с прозрачностью учений, уверен завотделом европейской безопасности Института Европы РАН профессор МГИМО Дмитрий Данилов. «Мы неоднократно предлагали НАТО начать обсуждение вопросов, которые связаны с ограничением рисков и взаимной опасности в условиях, когда частота и масштабы учений возрастают, линия соприкосновения сужается и возможны различного рода инциденты военного характера, в том числе и непреднамеренные. В данном случае НАТО на подобные обсуждения не идет», — объясняет эксперт «Ъ».

Если проводятся масштабные учения — а они очень масштабные в этом году, — то любая противостоящая сторона должна будет отрабатывать в этих условиях контрмеры и контрдействия. Это военный закон. Дмитрий Данилов профессор МГИМО

Новость Минобороны Норвегии заявило о вмешательстве военных РФ в работу GPS

«Я вполне уверен, что финские власти знают, откуда исходили сигналы, создававшие помехи», — объясняет «Ъ» научный сотрудник Финского института международных отношений Шарли Салониус-Пастернак. По его мнению, для подобных действий у РФ было несколько причин. В частности, «просто показать, что это возможно (создать такие помехи.— “Ъ”)» и «выразить недовольство тем, что Финляндия и другие северные страны отрабатывают методы собственной защиты в рамках Trident Juncture». «Это поведение лишь способствует укреплению единства Запада и попыткам с помощью различных мер призвать Россию действовать хотя бы с минимальной ответственностью», — заключает господин Салониус-Пастернак.

Дмитрий Данилов же считает: «Дальнейшее ухудшение отношений если и возможно, то только в направлении прекращения отношений, чего не хочет ни одна сторона», поскольку никто «не рассматривает денонсацию Основополагающего акта об отношениях Россия—НАТО в качестве желаемой политической перспективы». «Будет продолжаться перетягивание каната. Россию будут обвинять в агрессивном поведении по любому поводу. Она будет отвечать тем, что без фактов на столе не воспринимает это в качестве серьезных оснований для предметного диалога», — заключает эксперт.



Екатерина Мареева, Галина Дудина