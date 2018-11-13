НАТО сбивают с пути
Москву обвинили в атаках на системы GPS во время учений альянса.
Москву обвинили в атаках на системы GPS во время учений альянса.
Россия отрицает причастность к атакам на системы GPS на севере Финляндии и в Норвегии, которые якобы имели место в период активной фазы учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). С таким заявлением выступил вчера
«Не могу точно сказать, когда расследование завершится и будет представлен отчет, но глава МИД Тимо Сойни пообещал сделать это как можно скорее», — заявил вчера представитель финского внешнеполитического ведомства Веса Хяккинен. Речь шла о разбирательстве по поводу информации о намеренном создании помех сигналам GPS на севере страны во время учений НАТО Trident Juncture.
В атаках подозревают Россию. Первые обвинения прозвучали еще 9 ноября, тогда Тимо Сойни пообещал в скором времени представить доклад, в котором говорится, что Россия могла неоднократно создавать помехи для GPS на севере страны. Центр аэронавигации Финляндии предупреждал летчиков о том, что «сигнал GPS был ненадежным»
К обвинениям присоединилась и Норвегия, заявившая, что в начале активной фазы учений НАТО в конце октября фиксировала нарушения в работе GPS. Помехи затруднили полеты военных самолетов, передвижение военной техники, а также координацию и перемещение войск.
«Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия», — заявил глава финского правительства Юха Сипиля в эфире телекомпании Yle, рассказывая, что Финляндия зафиксировала намеренное нарушение работы GPS во время учений Trident Juncture.
«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь
Конфликт вокруг сигналов GPS связан с прозрачностью учений, уверен завотделом европейской безопасности Института Европы РАН профессор МГИМО Дмитрий Данилов. «Мы неоднократно предлагали НАТО начать обсуждение вопросов, которые связаны с ограничением рисков и взаимной опасности в условиях, когда частота и масштабы учений возрастают, линия соприкосновения сужается и возможны различного рода инциденты военного характера, в том числе и непреднамеренные. В данном случае НАТО на подобные обсуждения не идет», — объясняет эксперт «Ъ».
Если проводятся масштабные учения — а они очень масштабные в этом году, — то любая противостоящая сторона должна будет отрабатывать в этих условиях контрмеры и контрдействия. Это военный закон.
«Я вполне уверен, что финские власти знают, откуда исходили сигналы, создававшие помехи», — объясняет «Ъ» научный сотрудник Финского института международных отношений Шарли
Дмитрий Данилов же считает: «Дальнейшее ухудшение отношений если и возможно, то только в направлении прекращения отношений, чего не хочет ни одна сторона», поскольку никто «не рассматривает денонсацию Основополагающего акта об отношениях Россия—НАТО в качестве желаемой политической перспективы». «Будет продолжаться перетягивание каната. Россию будут обвинять в агрессивном поведении по любому поводу. Она будет отвечать тем, что без фактов на столе не воспринимает это в качестве серьезных оснований для предметного диалога», — заключает эксперт.
Екатерина Мареева, Галина Дудина
Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.
Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.
Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.
Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии.
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