ГИБДД хочет упростить оплату мелких штрафов

Как стало известно «Ъ», уведомление о получении штрафа будет приходить заказным письмом, через госуслуги или по SMS в течение трех дней. Далее ГИБДД запросит у банков сведения о счетах нарушителя. После банк спишет средства со счета в ускоренном режиме. В свою очередь водитель получит SMS или уведомление с сайта госуслуг об оплате. Вся операция займет меньше недели.