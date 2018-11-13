ГИБДД хочет упростить оплату мелких штрафов

Как стало известно «Ъ», уведомление о получении штрафа будет приходить заказным письмом, через госуслуги или по SMS в течение трех дней. Далее ГИБДД запросит у банков сведения о счетах нарушителя. После банк спишет средства со счета в ускоренном режиме. В свою очередь водитель получит SMS или уведомление с сайта госуслуг об оплате. Вся операция займет меньше недели.
Если водитель не успевает за два дня заплатить штраф, например, в 500 руб., то с него снимут 1,5 руб, где 1 тыс. руб. — исполнительский сбор. Он установлен в размере не менее 1 тыс. руб. Под упрощения попадают штрафы за нарушение скорость, выезды на автобусную полосу и парковки под запрещающим знаком.