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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Одиннадцать из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Источник: AP 2018

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — уточнил он, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Трансляция велась на сайте альянса.

Столтенберг отметил позитивную тенденцию — союзники перестали сокращать оборонные расходы, — но признал, что от государств альянса «крайне трудно получить политическую поддержку».

Сейчас европейские члены НАТО тратят на оборону в среднем менее полутора процентов от ВВП против трех процентов в конце периода холодной войны.
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В 2014 году на саммите альянса в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны НАТО доведут свои оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров выполнять достигнутые договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах. Летом на саммите НАТО в Брюсселе американский лидер установил новый барьер — четыре процента.

Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие связанных с этим расходов.

Промышленный форум НАТО — главная площадка для проведения стратегического диалога с производителями в области обороны и безопасности. Форум организован при поддержке Столтенберга совместно с верховным главнокомандующим НАТО по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека по оборонным инвестициям Камилем Грандом.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

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