Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП

Источник: AP 2018

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — уточнил он, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Трансляция велась на сайте альянса.

Столтенберг отметил позитивную тенденцию — союзники перестали сокращать оборонные расходы, — но признал, что от государств альянса «крайне трудно получить политическую поддержку».

Сейчас европейские члены НАТО тратят на оборону в среднем менее полутора процентов от ВВП против трех процентов в конце периода холодной войны.

Новость Финляндия заподозрила Россию в причастности к нарушению работы GPS

В 2014 году на саммите альянса в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны НАТО доведут свои оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров выполнять достигнутые договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах. Летом на саммите НАТО в Брюсселе американский лидер установил новый барьер — четыре процента.

Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие связанных с этим расходов.

Промышленный форум НАТО — главная площадка для проведения стратегического диалога с производителями в области обороны и безопасности. Форум организован при поддержке Столтенберга совместно с верховным главнокомандующим НАТО по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека по оборонным инвестициям Камилем Грандом.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES 1 / 22 Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм. JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES 2 / 22 Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора. DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES 3 / 22 В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец. DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES 4 / 22 Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки. JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES 5 / 22 Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер. JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES 6 / 22 Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией. LEON NEAL/GETTY IMAGES 7 / 22 Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты. DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES 8 / 22 Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018». DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES 9 / 22 В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность». NATO 10 / 22 Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. NATO 11 / 22 Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу. NATO 12 / 22 Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. NATO 13 / 22 Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми. NATO 14 / 22 Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми. NATO 15 / 22 Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске. NATO 16 / 22 Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. Bundeswehr 17 / 22 Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества. Bundeswehr 18 / 22 Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. NATO 19 / 22 Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. Bundeswehr 20 / 22 Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера. NATO 21 / 22 В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей. Bundeswehr 22 / 22 Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.