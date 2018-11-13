Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — уточнил он, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Трансляция велась на сайте альянса.
Столтенберг отметил позитивную тенденцию — союзники перестали сокращать оборонные расходы, — но признал, что от государств альянса «крайне трудно получить политическую поддержку».
Сейчас европейские члены НАТО тратят на оборону в среднем менее полутора процентов от ВВП против трех процентов в конце периода холодной войны.
В 2014 году на саммите альянса в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны НАТО доведут свои оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров выполнять достигнутые договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах. Летом на саммите НАТО в Брюсселе американский лидер установил новый барьер — четыре процента.
Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие связанных с этим расходов.
Промышленный форум НАТО — главная площадка для проведения стратегического диалога с производителями в области обороны и безопасности. Форум организован при поддержке Столтенберга совместно с верховным главнокомандующим НАТО по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека по оборонным инвестициям Камилем Грандом.