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19:27 (мск), источник: УралПолит.ру

По стопам Глацких? Депутат заявил, что «народ должен государству», а потом оправдывался

САРАТОВ, 13 октября, УралПолит.Ru. Депутат городской думы Саратова от «Единой России» Николай Островский заявил, что не государство должно народу, а народ должен государству. После этого он поспешил отказаться от своих слов.

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Саратовское издание «Свободные новости» провело опрос среди населения. Он был посвящен знаменитому высказыванию свердловской чиновницы Ольги Глацких, которая заявило, что государство ничего не должно молодежи, потому что не просило родителей рожать детей. Отвечая на вопрос «Должно ли государство народу», Николай Островский ответил:

«Государство должно народу? Это народ должен государству. Если народ будет давать государству, то и государство крепким будет», — заявил Островский.
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После этих слов он заявил агентству «Говорит Москва», что его слова были вырваны из контекста, а государство и народ имеют друг перед другом взаимные обязанности. Он сообщил, что государство его вырастило и выучило. Во время беседы с изданием он вспомнил скандальное высказывание Ольги Глацких:

Они привязываются к выступлению этой дамы, которая сказала, что ничем не обязано вам государство. Она сказала «не обязано». Есть разница между «обязано» и «должно»?
Николай Островский
депутат городской думы Саратова

Ксения Медведева

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