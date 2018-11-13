Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился результатами

Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. руб, прожиточный минимум — не менее 20 тыс. руб. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. По моему мнению, 10 тыс. руб. — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты.

Николай Бондаренко Саратовский депутат