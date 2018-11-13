Госдума приняла во II чтении законопроект о налоге для самозанятых

Источник: РИА "Новости"

В первом чтении законопроект был принят 25 октября. Позже к нему поступили поправки, которые были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам к принятию.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. В законопроекте уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Уплата налога осуществляется в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц. Кроме того, плательщикам налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей.

В перечень доходов, которые нельзя декларировать по льготной ставке, включены доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажа долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

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При переходе на новый режим гражданин должен указать регион, на территории которого им ведется деятельность. Если деятельность ведется в нескольких регионах, то гражданин сам решает, где ему регистрироваться. При этом место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в календарный год. Налогоплательщик вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов в случае возврата денежных средств.

В течение 10 лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов (2,4 млн рублей за календарный год).

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) от налогоплательщика к налоговым органам. Сумма штрафа для налогоплательщиков — 20% от суммы расчетов, на которую в установленном порядке не сформирован фискальный чек, но не менее 1 тыс. рублей.

Если в течение шести месяцев правонарушение совершено повторно, то штраф накладывается в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тыс. рублей. В подготовленной ко второму чтению версии фиксированная сумма в рублях исключена — остался только ранее определенный процент от суммы расчетов.

Уточняется, что в случае возникновения в информационных системах налоговых органов технологических сбоев, в результате которых налогоплательщики не смогут передать данные, их обязанности считаются исполненными без нарушения срока, при условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения сбоя.

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Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную организацию.

В законопроекте прописан ряд исключений. Так, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Не подпадают под закон «лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав», а также лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых.

Согласно принятой версии законопроекта в региональные бюджеты планируется направлять 63% дохода от введенного налога, в бюджет федерального фонда ОМС — 37% доходов.