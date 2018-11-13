Песков назвал некритичным одновременное отсутствие в России Путина и Медведева

«При планировании поездок все-таки стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что уровень современной связи позволяет руководству страны выполнять свои функции из любой точки мира и не требует оставлять вместо себя кого-либо «на хозяйстве». «Этого не требуется, — сказал он, отвечая на вопрос, кто замещает главу государства и главу правительства в момент их одновременного отсутствия в России.