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15:22 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал некритичным одновременное отсутствие в России Путина и Медведева

СИНГАПУР, 13 ноября. /ТАСС/. Кремль при планировании поездок первых лиц старается не допускать одновременного отсутствия в стране президента и премьера, но никаких установок о недопустимости такой ситуации не существует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«При планировании поездок все-таки стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что уровень современной связи позволяет руководству страны выполнять свои функции из любой точки мира и не требует оставлять вместо себя кого-либо «на хозяйстве». «Этого не требуется, — сказал он, отвечая на вопрос, кто замещает главу государства и главу правительства в момент их одновременного отсутствия в России.

Все-таки мы живем в век коммуникации, в век связи. Современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Глава правительства Дмитрий Медведев 12—13 ноября находится в Палермо, где представляет РФ на международной конференции по Ливии. Президент РФ Владимир Путин 13—15 ноября находится с государственным визитом в Сингапуре, где планирует принять участие в саммите «Россия — АСЕАН» и Восточноазиатском саммите.

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Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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