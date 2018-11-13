Песков назвал некритичным одновременное отсутствие в России Путина и Медведева

«При планировании поездок все-таки стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что уровень современной связи позволяет руководству страны выполнять свои функции из любой точки мира и не требует оставлять вместо себя кого-либо «на хозяйстве». «Этого не требуется, — сказал он, отвечая на вопрос, кто замещает главу государства и главу правительства в момент их одновременного отсутствия в России.
Все-таки мы живем в век коммуникации, в век связи. Современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Глава правительства Дмитрий Медведев 12—13 ноября находится в Палермо, где представляет РФ на международной конференции по Ливии. Президент РФ Владимир Путин 13—15 ноября находится с государственным визитом в Сингапуре, где планирует принять участие в саммите «Россия — АСЕАН» и Восточноазиатском саммите.