Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосском форуме
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если условия для российских представителей бизнеса не будут изменены, заявил
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если условия для российских представителей бизнеса не будут изменены, заявил
«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев журналистам.
Он отметил, что обсуждал рекомендации для российского бизнеса отказаться от участия в форуме с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал навести справки на этот счет.
Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации.
«Он сказал, что наведет справки», — добавил премьер.
Ранее издание Financial Times сообщало, что трое российских бизнесменов — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин — были проинформированы, что их участие в Давосском форуме «не приветствуется». По сути, это означает запрет на посещение Давоса, хотя формально санкции минфина США не накладывают таких ограничений на фигурантов SDN List, отмечало FT.
На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с