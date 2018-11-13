Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосском форуме

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«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев журналистам.

Он отметил, что обсуждал рекомендации для российского бизнеса отказаться от участия в форуме с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал навести справки на этот счет.

Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Новость Российских миллиардеров лишили Давосского форума

«Он сказал, что наведет справки», — добавил премьер.

Ранее издание Financial Times сообщало, что трое российских бизнесменов — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин — были проинформированы, что их участие в Давосском форуме «не приветствуется». По сути, это означает запрет на посещение Давоса, хотя формально санкции минфина США не накладывают таких ограничений на фигурантов SDN List, отмечало FT.