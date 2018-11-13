США пообещали остановить «Северный поток — 2»

Источник: РИА Новости

По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.

Инфографика Зависимость стран Европы от российского газа

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил посол.

По его словам, у Америки «есть много инструментов».

«Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию», — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.