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20:58 (мск), источник: РИА Новости

США пообещали остановить «Северный поток — 2»

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию «Северного потока — 2», заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.

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Источник: РИА Новости

По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.

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Зависимость стран Европы от российского газа

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил посол.

По его словам, у Америки «есть много инструментов».

«Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию», — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Накануне против реализации проекта «Северный поток-2» выступил министр энергетики США Рик Перри, который перед этим провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

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