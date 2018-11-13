США пообещали остановить «Северный поток — 2»
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию «Северного потока — 2», заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию «Северного потока — 2», заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.
По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.
«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ
Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.
«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил посол.
По его словам, у Америки «есть много инструментов».
«Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию», — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.
Накануне против реализации проекта «Северный поток-2» выступил министр энергетики США Рик Перри, который перед этим провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.