США построят в Грузии аэродром подскока

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Грузия и США договорились построить на базе аэродрома Вазиани, который до 2007 года использовался Россией, крупный военный логистический центр НАТО. После модернизации взлетно-посадочная полоса сможет принимать даже самые крупные американские самолеты. По словам грузинских экспертов, новый объект будет использоваться для переброски сил на учения, но может быть применен и в случае реальной эскалации обстановки в регионе.

О достижении договоренности по строительству аэродрома под эгидой НАТО в пригороде Тбилиси журналистам сообщил министр обороны Грузии Леван Изория. Он сделал это сразу после переговоров с главой транспортного командования вооруженных сил США, генералом Стивеном Лайонсом. «Мы намерены претворить в жизнь представленную на комиссии НАТО—Грузия инициативу по созданию на базе Вазиани совместного центра оборонной готовности Грузии и НАТО», — сказал генерал. Стивен Лайонс пояснил, что для успешного функционирования такого центра «необходима соответствующая военная инфраструктура», и новый аэродром «будет важнейшим компонентом этой инфраструктуры».

Министр обороны Леван Изория отметил, что создание центра оборонной готовности НАТО—Грузия «поднимает на новый уровень» сотрудничество страны с НАТО. При этом центр в Вазиани станет уже третьим объектом альянса в Грузии.

Первым был центр подготовки горных стрелков в Сачхере, а вторым — учебно-тренировочный центр в Крцаниси, открывать который в 2015 году прилетал лично генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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В октябре этого года во время визита в Брюссель Леван Изория предложил альянсу продолжить развитие военной инфраструктуры в Грузии, имея в виду именно базу Вазиани. После модернизации она сможет принимать самые большие военно-транспортные самолеты США. Когда начнется строительство нового аэродрома и во сколько оно обойдется, пока неизвестно. По словам господина Изория, эти технические детали «находятся в процессе обсуждения».

Задействование нового военного аэродрома усилит военное сотрудничество Грузии с НАТО и, в частности, с США. Сейчас Пентагон в рамках программы повышения обороноспособности Грузии готовит девять подразделений грузинской армии. А недавно кавказская страна получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили заявил «Ъ», что военный аэродром Вазиани необходим США и НАТО для быстрой переброски сил и средств на Южный Кавказ в случае обострения там обстановки. По мнению эксперта, военное командование США и НАТО неслучайно остановило выбор на Вазиани.

Господин Аладашвили напомнил, что «военный аэродром на этом месте был построен еще в 1942 году» и, с учетом своего стратегического месторасположения, играл ключевую роль в выстраивании военной инфраструктуры всего Южного Кавказа.

В 1992 году Россия вывела из Вазиани авиацию, но оставила там сухопутные подразделения, основав военную базу РФ. Формально Грузии ее передали в 2001 году, однако вывод российских войск продолжался до 2007 года, завершившись за несколько месяцев до «пятидневной войны».

«Грузия проводит частые военные учения в Вазиани с участием стран НАТО, — напомнил господин Аладашвили, — а доставлять военную технику воздушным путем удобнее, чем морем». Однако эксперт подчеркнул, что речи о создании полноценной военной базы США в Грузии не идет. «Пока об этом говорить рано, но то, что планируется, — очень важный шаг», — резюмировал господин Аладашвили.