США построят в Грузии аэродром подскока
Бывшая военная база России превратится в логистический центр НАТО.
Бывшая военная база России превратится в логистический центр НАТО.
Грузия и США договорились построить на базе аэродрома Вазиани, который до 2007 года использовался Россией, крупный военный логистический центр НАТО. После модернизации
О достижении договоренности по строительству аэродрома под эгидой НАТО в пригороде Тбилиси журналистам сообщил министр обороны Грузии Леван Изория. Он сделал это сразу после переговоров с главой транспортного командования вооруженных сил США, генералом Стивеном Лайонсом. «Мы намерены претворить в жизнь представленную на комиссии НАТО—Грузия инициативу по созданию на базе Вазиани совместного центра оборонной готовности Грузии и НАТО», — сказал генерал. Стивен Лайонс пояснил, что для успешного функционирования такого центра «необходима соответствующая военная инфраструктура», и новый аэродром «будет важнейшим компонентом этой инфраструктуры».
Первым был центр подготовки горных стрелков в Сачхере, а вторым —
В октябре этого года во время визита в Брюссель Леван Изория предложил альянсу продолжить развитие военной инфраструктуры в Грузии, имея в виду именно базу Вазиани. После модернизации она сможет принимать самые большие
Задействование нового военного аэродрома усилит военное сотрудничество Грузии с НАТО и, в частности, с США. Сейчас Пентагон в рамках программы повышения обороноспособности Грузии готовит девять подразделений грузинской армии. А недавно кавказская страна получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Главный редактор грузинского
В 1992 году Россия вывела из Вазиани авиацию, но оставила там сухопутные подразделения, основав военную базу РФ. Формально Грузии ее передали в 2001 году, однако вывод российских войск продолжался до 2007 года, завершившись за несколько месяцев до «пятидневной войны».
«Грузия проводит частые военные учения в Вазиани с участием стран НАТО, — напомнил господин Аладашвили, — а доставлять военную технику воздушным путем удобнее, чем морем». Однако эксперт подчеркнул, что речи о создании полноценной военной базы США в Грузии не идет. «Пока об этом говорить рано, но то, что планируется, — очень важный шаг», — резюмировал господин Аладашвили.
Георгий Двали, Тбилиси; Кирилл Кривошеев.
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