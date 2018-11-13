Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто
Нюша продемонстрировала стройную фигуру спустя неделю после родов
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением РФ
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
С Меркель случился конфуз во Франции
Автобус с футбольной командой упал в пропасть
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
19:45 (мск), источник: Коммерсантъ

УПЦ назвала невозможным присоединение к автокефальной церкви Украины

Собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата считает невозможным для себя присоединиться к автокефальной Украинской церкви, говорится в решении Собора.

Наверх
Источник: УПЦ

«Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Отмечается, что томос «не принесет реального церковного единства и углубит раскол и усилит конфликты на Украине». «В этих условиях привлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим процессам считаем невозможным», — говорится в заявлении. Кроме того, на Соборе принято решение о прекращении УПЦ евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ. Как сообщало украинское издание «Вести», на ней президент собирался добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

11 октября этого года на синоде Вселенского патриархата был отменен акт 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. 21 ноября в Киеве должен состояться «объединительный» собор по созданию новой православной церкви Украины. Между тем, Киев и Константинополь договорились о статусе независимой украинской церкви. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко. Церемония прошла в резиденции главы Синода в Стамбуле.

В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение.

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Следите за развитием темы«Крупнейший раскол церкви за 1000 лет»
 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Россия может бойкотировать форум в Давосе впервые с 1992 года
Аналитики предсказали рублю обвал под Новый год
Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
В чем суть дела об убийстве Игоря Талькова?
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Спорт
«Многие русские допингисты по-прежнему выступают» Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение WADA восстановить статус РУСАДА
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Дачная революция. Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 17 481
про мужиков-истеричек 225
Двойное имя. 173
Почему люди сохраняют странные имена и фамилии? 167
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь