УПЦ назвала невозможным присоединение к автокефальной церкви Украины

Источник: УПЦ

«Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Отмечается, что томос «не принесет реального церковного единства и углубит раскол и усилит конфликты на Украине». «В этих условиях привлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим процессам считаем невозможным», — говорится в заявлении. Кроме того, на Соборе принято решение о прекращении УПЦ евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ. Как сообщало украинское издание «Вести», на ней президент собирался добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

11 октября этого года на синоде Вселенского патриархата был отменен акт 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. 21 ноября в Киеве должен состояться «объединительный» собор по созданию новой православной церкви Украины. Между тем, Киев и Константинополь договорились о статусе независимой украинской церкви. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко. Церемония прошла в резиденции главы Синода в Стамбуле.

В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение.