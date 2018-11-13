ЕС и Великобритания согласовали проект договора по «Брекситу»

Источник: Reuters

«Представитель кабинета министров заявил, что текст был согласован на техническом уровне специалистами обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе», — сообщает Би-би-си. Британский кабинет министров соберется 14 ноября для обсуждения проекта договора.

Отмечается, что переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали договоренности, которые позволят избежать «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.