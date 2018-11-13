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22:06 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС и Великобритания согласовали проект договора по «Брекситу»

Европейский союз и Великобритания на уровне экспертов одобрили текст соглашения по «Брекситу».

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Источник: Reuters

«Представитель кабинета министров заявил, что текст был согласован на техническом уровне специалистами обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе», — сообщает Би-би-си. Британский кабинет министров соберется 14 ноября для обсуждения проекта договора.

Отмечается, что переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали договоренности, которые позволят избежать «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на переговорах в Брюсселе стороны сблизили позиции и согласовали положения «сделки» по «Брекситу». 14 ноября истечет срок, необходимый для того, чтобы правительство успело утвердить ее условия и заключить к концу осени, как планировалось ранее.

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