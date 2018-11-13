ЕС и Великобритания согласовали проект договора по «Брекситу»
Европейский союз и Великобритания на уровне экспертов одобрили текст соглашения по «Брекситу».
Европейский союз и Великобритания на уровне экспертов одобрили текст соглашения по «Брекситу».
«Представитель кабинета министров заявил, что текст был согласован на техническом уровне специалистами обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе», — сообщает
Отмечается, что переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали договоренности, которые позволят избежать «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.
Ранее ряд СМИ сообщили, что на переговорах в Брюсселе стороны сблизили позиции и согласовали положения «сделки» по «Брекситу». 14 ноября истечет срок, необходимый для того, чтобы правительство успело утвердить ее условия и заключить к концу осени, как планировалось ранее.