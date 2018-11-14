Первые беженцы из каравана мигрантов смогли перебраться из Мексики в США
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Несколько мигрантов перебрались на территорию США, но испугались патрульных и вернулись.
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Несколько мигрантов перебрались на территорию США, но испугались патрульных и вернулись.
Около 20 беженцев из стран Центральной Америки из приближающейся к границе США колонны мигрантов смогли перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что накануне в Тихуану на автобусах прибыли первые 360 человек из авангарда колонны мигрантов из Центральной Америки. Общая численность колонны достигает пяти тысяч человек.
Со стороны США на границе усилено патрулирование, отмечается в сообщении.
9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно.
Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги.
Источники в администрации президента ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.
Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.
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