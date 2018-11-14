Орешкин заявил об устойчивости ситуации в экономике РФ, несмотря на возможные санкции США

Источник: РИА "Новости"

Макроэкономическая ситуация в РФ остается устойчивой, несмотря на новые возможные санкции США. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах форума «Россия-АСЕАН».

Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой.

Как сообщалось ранее, в ноябре США могут ужесточить санкции, в частности, запретив операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков) и ограничив операции крупнейших российских банков в долларах.

В январе 2018 года минфин США в своем докладе рекомендовал не распространять санкции на государственный долг РФ, так как это может вызвать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России. В апреле министр финансов Стивен Мнучин подтвердил, что США с большой осторожностью подходят к процессу введения рестрикций в отношении России.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов неоднократно высказывался, что в случае введения санкций США на госдолг РФ, министерство сможет заместить необходимые объемы на внутреннем рынке займов.