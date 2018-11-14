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12:02 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не взялись предсказать, какой будет вторая волна санкций США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле не берутся прогнозировать, какой будет «вторая волна» санкций США в отношении России, отмечая непредсказуемость действий Вашингтона в последнее время.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается “второй волны” (санкций — ИФ), какая она будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» в Сингапуре.

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«То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, это ни для кого не секрет, об этом все говорят абсолютно открыто. И эта непредсказуемость, тем более, в исполнении такой крупнейшей, мощнейшей экономики, это, конечно, предмет обеспокоенности для всех», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле также заявили о неизбежности ухудшения отношений РФ и США после новой серии санкций. «Приведут ли они (санкции) к дальнейшему осложнению российско-американских отношений? Однозначно, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно», — сказал Песков.

«Остальное уже надо смотреть, надо анализировать, какие будут шаги со стороны Вашингтона, и что мы будем делать для минимизации их последствий», — добавил Песков.

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