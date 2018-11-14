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13:37 (мск), источник: Газета.Ру

Меланья Трамп требует уволить главу администрации Трампа

В своем первом интервью телеканалу ABC News в начале октября Меланья Трамп рассказала, что ее муж часто прислушивается к ее мнению и советам, поэтому она всегда остается услышанной, если ее что-то беспокоит. Теперь первая леди перешла от слов к действию и уже не скрывает, что обладает настоящим влиянием в Западном крыле Белого дома. «Газета.Ru» — о том, за что Меланья Трамп будет мстить обидчикам.

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Источник: РИА "Новости"

Первая леди США Меланья Трамп удивила общественность — 13 ноября она потребовала увольнения одного из самых высокопоставленных должностных лиц в стране. Госпожа Трамп жаловалась на Миру Рекардель, которая в настоящее время занимает пост советника по национальной безопасности под началом Джона Болтона, после своей поездки в Африку.

После сообщений о том, что мисс Рикардель может быть снята с должности после кадровых перестановок в правительстве, официальный представитель Меланьи Стефани Гришем сделала заявление 13 ноября: «Позиция администрации первой леди заключается в том, что она [Рикардель — “Газета.Ru”] больше не заслуживает чести работать в Белом доме».

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В последние недели циркулировали сообщения о том, что Дональд Трамп может расформировать свой кабинет после промежуточных выборов, однако раньше первая леди ни разу публично не вмешивалась в кадровые перестановки, происходящие в Западном крыле Белого дома.

По информации американских СМИ, у мисс Рикардель случилась размолвка с сотрудниками офиса Меланьи Трамп из-за ее поездки в Африку. В список претензий якобы вошли посадка в самолет и использование ресурсов Совета национальной безопасности.

Также у Меланьи были подозрения о том, что Рикардель «сливала» негативную информацию о первой леди в прессу. Согласно CNN, советнику дали время закончить свои дела в Белом доме и написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Мира Рикардель является советником по национальной безопасности только семь месяцев, источники сообщают, что до этого момента она вступала в конфликт с министром обороны США Джеймсом Маттисом и его командой в Пентагоне.

Новость о нетривиальной рекомендации первой леди заменить сотрудника последовала после сообщения о том, что в ближайшее время господин Трамп будет осуществлять кадровые перестановки. Под удар попал и действующий руководитель его администрации Джон Келли.

В 2018 году на фоне споров о предполагаемом романе Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс, Меланья выразила беспокойство относительно того, что Келли многократно отказывал ей в просьбах повысить некоторых из ее помощников, — об этом каналу NBC News рассказали источники из Белого дома.

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Источники, знакомые с ситуацией, также подчеркнули, что запросы первой леди оставались неудовлетворенными на протяжении месяцев из-за того, что Джон Келли настаивал на нехватке доступных позиций для работников офиса Меланьи. В это же время повышения по службе получали чиновники, которые трудились на самого Келли.

Когда о ситуации стало известно президенту, он разозлился и отдал Келли прямой приказ предоставить рабочие места на высоких должностях помощникам госпожи Трамп. На данный момент в Восточном крыле у первой леди куда меньше представителей, чем было у ее предшественниц.

Вообще, некоторые наблюдатели уже проводят аналогии с поведением первой леди США и бывшей первой леди СССР.

Считается, что Раиса Максимовна Горбачева также вмешивалась в кадровые вопросы относительно администрации своего мужа — первого (и последнего) президента Советского Союза Михаила Горбачева.

По словам источников, Трамп прямым текстом сказал Келли о том, что ему «не нужно это дерьмо».

Хотя из-за своего пренебрежения желаниями первой леди Джон Келли может быть уволен, ранее представители Меланьи заявляли изданию The Hill, что у первой леди «очень хорошие отношения» с главой штаба президента.

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7 ноября в отставку уже отправили генерального прокурора Джеффа Сешнса — после своего увольнения Сешнс рассказал, что он подал заявление об уходе в отставку по «просьбе» Трампа. Объявление было сделано на следующий день после промежуточных выборов в конгресс.

Другой член правительства, которому прочат скорый уход, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Источники сообщают, что Трамп недоволен выполнением Нильсен своих обязанностей в вопросе осуществления политики нулевой толерантности по отношению к иммигрантам. Ближайшим соратником Нильсен остается Джон Келли, поэтому стоит предположить, что если Келли уйдет, то и действующий министр внутренней безопасности надолго не задержится и сама напишет заявление об увольнении без дополнительных просьб со стороны президента.

Один из возможных кандидатов — глава штаба вице-президента Майка Пенса Ник Эйерс, который, по слухам, пользуется поддержкой дочери Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Во время мероприятия в Белом доме 13 ноября президент отказался комментировать возможное смещение Нильсен и заявил: «Мы поговорим об этом».

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