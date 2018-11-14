Песков пояснил, почему называет антироссийские санкции словом «рестрикции»

Санкции — это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [Запада в отношении РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными… Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова «ограничения» или «рестрикции», а не «санкции».
«Какой станет вторая волна санкций, сейчас вряд ли
Любые экономические и финансовые ограничения, которые вводятся Западом против России, ожидаемо пагубно влияют на состояние отношений между странами, добавил Песков.
Песков дал интервью на саммите Ассоциации стран
«Бизнес [в азиатский странах] развивается и ищет себе дорогу. И задача президента здесь, которую он блестяще выполняет, — обеспечивать политический и дипломатический комфортный фон для дальнейшего развития этих бизнес-отношений», — объяснил
Он также раскритиковал утверждение, что Россия в последние годы переориентировала свою внешнюю политику на Восток: «Знаете, об этом говорят политологи… Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество». Крупнейшим торговым партнером РФ остается Европа (совокупно все страны континента), напомнил Песков.
Ранее в Сингапуре Песков сообщил, что Кремль и американский Белый дом готовят новые полноформатные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны пройти на саммите «Большой двадцатки» в конце ноября — начале декабря в Аргентине.