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13:10 (мск), источник: Daily Storm

Песков пояснил, почему называет антироссийские санкции словом «рестрикции»

Пресс-секретарь президента России указал на непредсказуемость политики США в последнее время.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» сказал, что санкции против России со стороны США и ряда других западных стран противоречат по своей сути нормам международного права и их следует именовать рестрикциями, поскольку они являются ограничениями волюнтаристского толка. Песков также коснулся темы отношений России с Востоком, указав на огромный интерес Москвы к азиатским странам, демонстрирующим впечатляющие темпы экономического роста.

Санкции — это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [Запада в отношении РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными… Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова «ограничения» или «рестрикции», а не «санкции».
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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«Какой станет вторая волна санкций, сейчас вряд ли кто-то рискнет предсказывать, учитывая непредсказуемость наших американских визави», — заявил Песков.

Любые экономические и финансовые ограничения, которые вводятся Западом против России, ожидаемо пагубно влияют на состояние отношений между странами, добавил Песков.

Песков дал интервью на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре. Он напомнил о высоких темпах экономического роста в странах — членах АСЕАН, которые значительно превышают аналогичные показатели в Европе, США и России. Москва закономерно проявляет к азиатскому рынку огромный интерес, сообщил Песков. Темпы экономического роста 10 ведущих государств Ассоциации в 2015-м составили 5,1% — это выше среднемирового прогноза в 3,5%.

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«Бизнес [в азиатский странах] развивается и ищет себе дорогу. И задача президента здесь, которую он блестяще выполняет, — обеспечивать политический и дипломатический комфортный фон для дальнейшего развития этих бизнес-отношений», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Он также раскритиковал утверждение, что Россия в последние годы переориентировала свою внешнюю политику на Восток: «Знаете, об этом говорят политологи… Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество». Крупнейшим торговым партнером РФ остается Европа (совокупно все страны континента), напомнил Песков.

Ранее в Сингапуре Песков сообщил, что Кремль и американский Белый дом готовят новые полноформатные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны пройти на саммите «Большой двадцатки» в конце ноября — начале декабря в Аргентине.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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