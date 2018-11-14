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14:11 (мск), источник: ТАСС

Врио главы Хакасии сообщил, что республика избежит дефолта

АБАКАН, 14 ноября. /ТАСС/ — По словам Михаила Развожаева, регион получит помощь от Минфина РФ в размере 1,2 млрд рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Дефолта в Хакасии не будет, республика получит помощь от Минфина РФ в размере 1,2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам врио главы республики Михаил Развожаев.

«Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет. Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России. Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол — Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 млрд рублей», — сказал он.

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