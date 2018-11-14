Кремль раскрыл детали встречи Путина с президентом непризнанного Косово

Источник: Presidentit të Kosovës

Президент России Владимир Путин и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи действительно встретились в минувшее воскресенье в Париже, на мероприятиях в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом журналистам сегодня рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах. В кулуарах Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны», — объяснил Песков причину, по которой Кремль не стал сообщать о встрече, в ответ на вопрос «Ведомостей».

«Действительно, Тачи был одним из них — они действительно пожали руки, они сфотографировались. Естественно, Путин обратил внимание на необходимость в первую очередь нахождения консенсуса с Сербией — это главное. И, конечно, он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена сторонами, будет поддержана нами. По-другому и быть не может», — добавил Песков.

Россия официально не признает независимость Косово от Сербии, которую республика провозгласила в одностороннем порядке 2008 году. Из постоянных членов Совета безопасности ООН независимость Косово не признает также Китай.

Путин не раз указывал, что отделение Косово — пример двойных стандартов Европы в отношении независимости и присоединения Крыма к России, а также прецедент разрушения существующих границ в Европе. «Напомню в сотый раз: в Косово не было референдума, только парламент проголосовал за независимость, — и все. И все, кто хотел поддержать и разрушить бывшую Югославию, сказали: вот и слава богу, мы с этим согласны. А здесь не согласны», — сказал президент России в октябре на заседании дискуссионного клуба «Валдай».