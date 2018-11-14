Министр обороны Израиля ушел в отставку

Также он призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.
Накануне Либерман выступил против решения коллег по правительству прекратить боевые действия в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Он заявил, что надо нанести «жесткий удар» по правящему в анклаве движению ХАМАС.
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Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.
Ситуация в секторе Газа вновь ухудшилась в воскресенье. Причиной стала перестрелка во время военной операции израильских военных на территории анклава. Тогда погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло «Исламского джихада» объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.
Позднее обмен ударами продолжился, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.
Вечером в понедельник под обстрел из анклава попал израильский автобус, строения в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Один человек тяжело пострадал от осколков палестинской мины.
После этого израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны боевиков. Она атаковала более 70 объектов, среди которых называются военные цели ХАМАС и «Исламского джихада». По данным палестинских медиков, погибли три человека.
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