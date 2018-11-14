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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Министр обороны Израиля ушел в отставку

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку из-за ситуации в секторе Газа.

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Источник: РИА Новости

Также он призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Накануне Либерман выступил против решения коллег по правительству прекратить боевые действия в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Он заявил, что надо нанести «жесткий удар» по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Уход русскоязычного лидера партии «Наш дом Израиль» не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120.

Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.

Обострение ситуации в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа вновь ухудшилась в воскресенье. Причиной стала перестрелка во время военной операции израильских военных на территории анклава. Тогда погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло «Исламского джихада» объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.

Позднее обмен ударами продолжился, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

Вечером в понедельник под обстрел из анклава попал израильский автобус, строения в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Один человек тяжело пострадал от осколков палестинской мины.

После этого израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны боевиков. Она атаковала более 70 объектов, среди которых называются военные цели ХАМАС и «Исламского джихада». По данным палестинских медиков, погибли три человека.

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